"Зеленский положит конец!" Трамп сделал новое заявление о скандале со стенограммой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления на него со стороны лидера США должно положить конец очередной "охоте на ведьм".
Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп. По его словам, жалоба сотрудника ЦРУ на его телефонный разговор с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!" – утверждает Трамп.
How do you impeach a President who has created the greatest Economy in the history of our Country, entirely rebuilt our Military into the most powerful it has ever been, Cut Record Taxes & Regulations, fixed the VA & gotten Choice for our Vets (after 45 years), & so much more?...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г.
How do you impeach a President who has created the greatest Economy in the history of our Country, entirely rebuilt our Military into the most powerful it has ever been, Cut Record Taxes & Regulations, fixed the VA & gotten Choice for our Vets (after 45 years), & so much more?...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый Дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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