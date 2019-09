"Зеленский положит конец!" Трамп сделал новое заявление о скандале со стенограммой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления на него со стороны лидера США должно положить конец очередной "охоте на ведьм".

Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп. По его словам, жалоба сотрудника ЦРУ на его телефонный разговор с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!" – утверждает Трамп.

How do you impeach a President who has created the greatest Economy in the history of our Country, entirely rebuilt our Military into the most powerful it has ever been, Cut Record Taxes & Regulations, fixed the VA & gotten Choice for our Vets (after 45 years), & so much more?...