Главная Новости
29 сентября • обновлено в 09:09
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Зеленский положит конец!" Трамп сделал новое заявление о скандале со стенограммой

2.2т Читать материал на украинском

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления на него со стороны лидера США должно положить конец очередной "охоте на ведьм".

Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп. По его словам, жалоба сотрудника ЦРУ на его телефонный разговор с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

Новости
Скандал вокруг Трампа и Зеленского: в США назвали имена всех фигурантов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!" – утверждает Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Александр Зеленько Владимир Зеленский
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bruno jordano
bruno jordano
Зеля,дебіл,використовуй цей момент,яйця Трампа в твоій дитячій долонці
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel