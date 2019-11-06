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6 ноября • обновлено в 22:52
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Говорили о Донбассе: Зеленский договорился о сотрудничестве с Эрдоганом

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В среду, 6 ноября, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Они обсудили подготовку к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Лидеры отметили взаимный настрой на усиление сотрудничества на всех направлениях.

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Эрдоган напомнил о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поприветствовал совершенные шаги касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом

president.gov.ua

Также была отмечена важность активизации переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

Зеленский поприветствовал участие турецких компаний на выставке "Оружие и безопасность-2019", а также подчеркнул важность украино-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Зеленский посетил с официальным визитом Турцию, где лично поговорил с Эрдоганом.

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Персоны
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Украина
Тег
Донбасс
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