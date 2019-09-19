Зеленский поедет к Трампу обсуждать Донбасс: стало известно, когда

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает "Зеркало недели".

Отмечается, что переговоры должны продлиться 45 минут. "Однако встреча может затянуться", – добавил источник.

Зеленский поедет к Трампу обсуждать Донбасс

Стали известны также вероятные темы для обсуждения – Донбасс и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

При этом, ожидается, что Трамп на встрече коснется темы скандального расследования касательно Burisma.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 1 сентября, однако американский лидер отменил поездку в Варшаву из-за урагана, который надвигался на Флориду.

Планировалось, что Трамп и Зеленский во время встречи затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящего визита главы украинского государства в США.

Вскоре в результате телефонного разговора Зеленского и вице-президента США Майка Пенса были согласованы переговоры, которые назначили на конец сентября.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посоветовала Зеленскому обратить внимание на два вопроса в дискуссии с Трампом: инвестиции и санкции против России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!