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19 сентября • обновлено в 21:45
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Зеленский поедет к Трампу обсуждать Донбасс: стало известно, когда

1.3т Читать материал на украинском

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает "Зеркало недели".

Отмечается, что переговоры должны продлиться 45 минут. "Однако встреча может затянуться", – добавил источник.

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Зеленский поедет к Трампу обсуждать Донбасс

Зеленский поедет к Трампу обсуждать Донбасс

Стали известны также вероятные темы для обсуждения – Донбасс и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

При этом, ожидается, что Трамп на встрече коснется темы скандального расследования касательно Burisma.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
Донбасс ООН
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну поедет..., ну будет встречаться.... Но решать будет Путин!
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