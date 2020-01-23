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23 января • обновлено в 18:21
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Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле: что написал

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский, который в рамках визита в Израиль посетил Стену плача, оставил свое пожелание в книге почетных гостей.

Подтверждающие фото опубликовал в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хочу подякувати Вам від всієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам", – написал на украинском глава государства.

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Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле

Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле

Facebook Моше Реувена Асмана

Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле

Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле

Facebook Моше Реувена Асмана

Также Зеленский принял участие в молитве за мир в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Израиль
Тег
Израиль
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
ты бы лучше пересажал всяких там берез, ярошей и билецких му.дак сыкливый!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Такие юморные эти евреи, когда подякивают))
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