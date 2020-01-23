Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле: что написал

Президент Украины Владимир Зеленский, который в рамках визита в Израиль посетил Стену плача, оставил свое пожелание в книге почетных гостей.

Подтверждающие фото опубликовал в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хочу подякувати Вам від всієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам", – написал на украинском глава государства.

Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле Facebook Моше Реувена Асмана

Зеленский оставил послание у Стены плача в Израиле Facebook Моше Реувена Асмана

Также Зеленский принял участие в молитве за мир в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

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