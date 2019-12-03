Путина "обломали": президенты Украины и РФ поговорили с новой главой Еврокомиссии

Во вторник, 3 декабря, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первые телефонные разговоры с новой главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

О переговорах украинского лидера сообщила пресс-служба Офиса главы государства. Зеленский поздравил собеседницу с началом работы нового состава ЕК и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов.

"Надеюсь, что при вашем лидерства ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", – отметил он.

Зеленский и Путин обсудили Донбасс с новой главой Еврокомиссии

Зеленский заверил главу Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина – ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украине в начале 2020 года.

Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать нашу страну в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Кроме того, они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский рассказал о ходе подготовки к встрече лидеров в "нормандском формате".

Фон дер Ляйен со своей стороны заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", – отметила она.

Зеленский и Путин обсудили Донбасс с новой главой Еврокомиссии 24 канал

В пресс-службе Путина коротко рассказали о переговорах. Российскому президенту не удалось склонить фон дер Ляйен на свою сторону.

"С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и ЕС, в общих долгосрочных интересах – находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог", – заявили в Кремле.

Путин также говорил с фон дер Ляйен о встрече "нормандской четверки". В данном контексте она подчеркнула важность последовательного выполнения Минских договорённостей.

Зеленский и Путин обсудили Донбасс с новой главой Еврокомиссии donbass.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фон дер Ляйен поставила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу ускорить реализацию Соглашения об ассоциации с Украиной и Грузией.

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