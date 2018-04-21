Тут из Мордора прилетела просто зажигательная новостюшка. Лишний раз подтверждающая, что вата таки да непобедима.
Детские кровати в виде установок "Бук" у них уже были. Петухи из говна тоже. И говнометание под эгидой праздника "Народный коровяк" туда же. Даже юбилейный сахар по случаю победы на выборах Дональда Трампа и водку "Крым наш" выпускали.
Но идея бизнесмена из Ульяновской (а какой же еще) области Алексея Якушева наладить выпуск растительного масла под названием "Новичок" - это пока вне конкуренции.
Да еще и с эмблемой КГБ и слоганом "продукты для долгой жизни"…
И до такого креатива всем этим Лондонам-Парижам-Вашингтонам еще ползти и ползти…
При этом такой маркетинговый ход для завоевания масляного мордорского рынка, дает просто фантастическую перспективу.
Скажем, растительное сало "Зарин"… Сырный продукт "Хлорин"… Пакетированная чайная смесь "Полоний" с портретом отравленного фюрером Литвиненко…
Прикидываете себе кайф от приготовления жареной картошечки на маслице "Новичок" под камлание в ящике Сереги Риббентопова… Который гневно обличает буржуев в том, что это они сами отравили Скрипалей, обвинив во всем матушку-расею… Тьфу – батюшку-мордора…
А потом по стаканчику бояры под картошечку и разговоры о коварстве пиндосов... Которых фюрер, еще чуть-чуть и согнет в бараний… ну, допустим,.. рог…
Как только окончательно поднимет страну с колен…
Между прочим, якутские скульптуры из говна еще тоже не включены в список потенциальных брендов…
Хотя для настоящего криэйтора это просто клондайк…
Скажем, уксус "Говнопетушок" мог бы прийтись по вкусу многим мордорским домохозяйкам…
- "Мелко режете вареную брюкву, добавляете лучок, заправляете "Новичком" и "Говнопетушком", и ваш праздничный салат "Кремлевский" готов…
Кстати, на мордорский креатив может обратить внимание и печерский холуятник…
Потому что, допустим, за рошеновским тортиком "Коля – хороший парень", с портретом экс-министра Злочевского, симпатики гарантоида выстраивались бы в очередь…
А водка "Рюкзачок" с эмблемой МВД…
А духи "Выноси козла" с портретом женщины третьего тысячелетия…
А колбаска "Смерть под Куполом" с ликами Савченко и Рубана…
А облизывательные тарелки "Антошка "для магазинов приколов… С несмываемой накаткой в виде остатков пищи…
Короче… Просто непаханое поле…
Давайте, девки-пацаны, торопитесь…
Креативьте…
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