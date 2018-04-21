Тут из Мордора прилетела просто зажигательная новостюшка. Лишний раз подтверждающая, что вата таки да непобедима.

Детские кровати в виде установок "Бук" у них уже были. Петухи из говна тоже. И говнометание под эгидой праздника "Народный коровяк" туда же. Даже юбилейный сахар по случаю победы на выборах Дональда Трампа и водку "Крым наш" выпускали.

Но идея бизнесмена из Ульяновской (а какой же еще) области Алексея Якушева наладить выпуск растительного масла под названием "Новичок" - это пока вне конкуренции.

Да еще и с эмблемой КГБ и слоганом "продукты для долгой жизни"…

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И до такого креатива всем этим Лондонам-Парижам-Вашингтонам еще ползти и ползти…

При этом такой маркетинговый ход для завоевания масляного мордорского рынка, дает просто фантастическую перспективу.

Скажем, растительное сало "Зарин"… Сырный продукт "Хлорин"… Пакетированная чайная смесь "Полоний" с портретом отравленного фюрером Литвиненко…

Прикидываете себе кайф от приготовления жареной картошечки на маслице "Новичок" под камлание в ящике Сереги Риббентопова… Который гневно обличает буржуев в том, что это они сами отравили Скрипалей, обвинив во всем матушку-расею… Тьфу – батюшку-мордора…

А потом по стаканчику бояры под картошечку и разговоры о коварстве пиндосов... Которых фюрер, еще чуть-чуть и согнет в бараний… ну, допустим,.. рог…

Как только окончательно поднимет страну с колен…

Между прочим, якутские скульптуры из говна еще тоже не включены в список потенциальных брендов…

Хотя для настоящего криэйтора это просто клондайк…

Скажем, уксус "Говнопетушок" мог бы прийтись по вкусу многим мордорским домохозяйкам…

- "Мелко режете вареную брюкву, добавляете лучок, заправляете "Новичком" и "Говнопетушком", и ваш праздничный салат "Кремлевский" готов…

Кстати, на мордорский креатив может обратить внимание и печерский холуятник…

Потому что, допустим, за рошеновским тортиком "Коля – хороший парень", с портретом экс-министра Злочевского, симпатики гарантоида выстраивались бы в очередь…

А водка "Рюкзачок" с эмблемой МВД…

А духи "Выноси козла" с портретом женщины третьего тысячелетия…

А колбаска "Смерть под Куполом" с ликами Савченко и Рубана…

А облизывательные тарелки "Антошка "для магазинов приколов… С несмываемой накаткой в виде остатков пищи…

Короче… Просто непаханое поле…

Давайте, девки-пацаны, торопитесь…

Креативьте…