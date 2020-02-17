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17 февраля • обновлено в 11:40
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Зажгли свечи в форме герба: в США почтили память Героев Небесной Сотни. Фото

1.1т
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В Вашингтоне (США) прошла церемония, на которой почтили память Героев Небесной Сотни.

Церемония прошла в центре американской столицы у Мемориала Линкольна, передает пресс-служба посольства Украины в Штатах.

Мероприятие открыл украинский посол Владимир Ельченко, который напомнил о подвиге Героев Небесной Сотни, отдавших свои жизни в борьбе за шанс к независимости, демократичности и процветания Украины.

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"В течение 6 лет и по сей день украинские воины продолжают дело Героев Небесной Сотни, пройдя путь от Революции Достоинства к защите суверенитета и территориальной целостности Украины от агрессии России", – говорится в сообщении.

Памятная церемония

Памятная церемония

Посольство Украины в США

Памятная церемония закончилась исполнением гимна Украины и США и зажиганием свечей, расставленных в форме украинского герба. Также священнослужители Украинской Православной и Греко-католической церквей провели панахиду.

Церемония памяти Героев Небесной Сотни

Церемония памяти Героев Небесной Сотни

Посольство Украины в США

Флаг Украины

Флаг Украины

Посольство Украины в США

Церемония памяти Героев Небесной Сотни

Церемония памяти Героев Небесной Сотни

Посольство Украины в США

Флаг Украины в центре Вашингтона

Флаг Украины в центре Вашингтона

Посольство Украины в США

Зажгли свечи в форме герба: в США почтили память Героев Небесной Сотни. Фото

Посольство Украины в США

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники героев Небесной Сотни возмущены реваншем пророссийских сил и откровенным издевательством над памятью погибших во время Революции Достоинства украинцев.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Небесная Сотня
Персона
Владимир Ельченко
Место
США Вашингтон
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Комментарии
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Golan Sim
Golan Sim
А почему не присутствовали пагубий и трупчинов? Или у них проснулась совесть и им стало стыдно? Хотя вряд ли.
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2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Есть у революции начало, нет у революции конца! Свiдомо MAHДАйнутая мpaзота...паЦриты забугорные!!
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какое жалкое зрелище. Достойное самого события и предмета церемонии. Давно уже разоблачена ложь о майдане и небесной сотне, насколько надо быть упоротым, чтобы так позориться
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