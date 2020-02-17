Зажгли свечи в форме герба: в США почтили память Героев Небесной Сотни. Фото

В Вашингтоне (США) прошла церемония, на которой почтили память Героев Небесной Сотни.
Церемония прошла в центре американской столицы у Мемориала Линкольна, передает пресс-служба посольства Украины в Штатах.
Мероприятие открыл украинский посол Владимир Ельченко, который напомнил о подвиге Героев Небесной Сотни, отдавших свои жизни в борьбе за шанс к независимости, демократичности и процветания Украины.
"В течение 6 лет и по сей день украинские воины продолжают дело Героев Небесной Сотни, пройдя путь от Революции Достоинства к защите суверенитета и территориальной целостности Украины от агрессии России", – говорится в сообщении.
Памятная церемония
Посольство Украины в США
Памятная церемония закончилась исполнением гимна Украины и США и зажиганием свечей, расставленных в форме украинского герба. Также священнослужители Украинской Православной и Греко-католической церквей провели панахиду.
Церемония памяти Героев Небесной Сотни
Посольство Украины в США
Флаг Украины
Посольство Украины в США
Церемония памяти Героев Небесной Сотни
Посольство Украины в США
Флаг Украины в центре Вашингтона
Посольство Украины в США
Посольство Украины в США
Как сообщал OBOZREVATEL, родственники героев Небесной Сотни возмущены реваншем пророссийских сил и откровенным издевательством над памятью погибших во время Революции Достоинства украинцев.
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