Зажало намертво: в Беларуси 2-летний ребенок убил мать

В Брестской области Беларуси случился трагический случай. Двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно.

Как рассказали в УСК по Брестской области, молодая семья с ребенком приехала в гости в деревню Старое Село, передает Sputnik Беларусь.

21-летняя жительница Жабинки (Брестская область) Юлия Шарко, у которой в этот день был день рождения, потянулась к дочери через окно. В этот момент девочка неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника и тот зажал шею женщины.

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"Муж обнаружил ее около 16:30 тем же днем без сознания. Он разбил стекло автомобиля и вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию. Спустя неделю, 7 сентября, она скончалась", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове недалеко от станции метро Холодная гора ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбила машина. От сильного удара мальчик отлетел на несколько метров, но приземлился на рюкзак, благодаря чему и выжил.

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