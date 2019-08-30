Россия кому-то пряничек даст, а у кого-то переворотик устроит – Пристайко

Это интервью OBOZREVATEL с нынешним министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко было записано еще в феврале, когда он руководил украинской миссии при НАТО.

В нем он рассказал о перспективе Украины стать членом НАТО и ЕС, о конфликте с венгерской стороной, о риске возобновления новой гонки вооружений между Западом и Россией.

В четверг, 29 августа, при представлении своей кандидатуры на пост министра в Верховной Раде Пристайко сказал, что будет требовать от украинских дипломатов нового уровня работы. Пообещал, что Украина станет еще сильнее, и заверил: наши приоритеты не поменялись – это движение в ЕС и НАТО.

– Из-за блокирования венграми прямых встреч Украины с членами НАТО наши министры обороны два года не могли встретиться с коллегами стран-союзников. В чем проблема?

– Венгры не понимают, что воюющая страна, которая не встречается со странами-членами НАТО – это угроза в том числе и для них. Но мы пришли к дипломатически-гибридному варианту, когда наш министр встретился со своими коллегами в формате рабочего завтрака.

Вадим Пристайко Укринформ

В этом году НАТО увеличит свое присутствие в Черноморском регионе, не выходя за пределы действия определенных доктрин.

Будут заходить военные корабли, оснащенные системой Aegis, американские эсминцы. У нас уже был британский корабль "Эко", судно, которое занимается военно-морской разведкой. Планируется еще один его заход.

Все эти мероприятия являются достаточно серьезными и отправляют правильные сигналы. Никто не хочет эскалации и напряженности, но если мы не будем этого делать, то Россия в данном регионе будет чувствовать себя более свободно.

– Убеждали венгров работать с Украиной?

– Постоянно и на всех возможных уровнях. Организовывались встречи, на которых присутствовали президенты, министры иностранных дел, я постоянно встречался с моим коллегой, также это делал наш посол в Венгрии.

Позиция Венгрии, к сожалению, довольно близорукая и очень прямолинейная. Что пока не будет решен их вопрос по Закону об образовании – они будут блокировать наши встречи со странами НАТО. Поэтому приходится выдумывать различные форматы, чтобы такие встречи имели место.

Венгерские власти неоднократно заявляли, что не видят перспектив обсуждения своего вопроса с нынешним режимом в Украине (имелось ввиду президентство Петра Порошенко. - ред). Но такая позиция с точки дипломатии – это вмешательство в наши внутренние дела. Потому что если в результате выборов останется тот же президент, то венгры уже зафиксировали свою позицию.

НАТО

– Дело именно в Законе об образовании или есть еще что-то?

– Всегда есть больше, чем обсуждается. Но Закон об образовании – это проект, ради которого пытаются консолидировать нацию и объяснить людям идею противостояния понятным языком. Здесь идея проста, что все венгры должны быть вместе, а значит должны защищать их даже на украинском Закарпатье, потому что они там якобы страдают.

Но природа венгерского режима непонятна не только нам. У них есть проблемы со словаками. Те даже приняли закон, позволяющий отбирать у словаков гражданство, если выяснится, что у них есть венгерское. У румын с ними тоже проблемы. А Украина в этом плане – прут, который легче сорвать. Мы не члены НАТО, не члены Европейского Союза. Тем более у нас война и избирательный процесс.

– Были разговоры с венграми, что их мнение напоминает позицию российской стороны, а именно – вмешательство во внутренние дела Украины?

– Были и не раз. Но венгры отвечают, что ничего не знают о российской позиции, у них есть своя. И то, что она совпадает...

– То это совпадение?

– Совпадение есть, но ровно до того момента, пока российский депутат не переводит книгу на английский, что на украинском Закарпатье венгры борются за свое достоинство. Или когда Путин говорил, что с режимом Порошенко договариваться не будет, и в тот же вечер подобное заявление делает венгерский лидер... Мы не утверждаем, что темник пишется в Кремле. Но то, что интересы сторон в определенных вещах совпадают...

Или когда венгры говорят, что визит Путина для нас важен, потому что после визита Помпео нам стоит сбалансировать нашу политику. Это то же самое, что в обед встретиться с афганским правительством, а вечером с "Талибаном", чтобы сбалансировать политику. Или вы член Альянса, где США отведена ведущая роль, тогда вы защищаете друг друга, а не балансируете с потенциальным врагом.

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– Предоставит ли НАТО в этом году Украине какую-то военную помощь?

– Эта помощь есть, причем регулярная. Не скажу, что она легко идет. Если бы это действительно было, то мы уже давно были бы вооружены так, как этого требуем.

Многие страны верят: если не вмешиваться сейчас, то желание стран воевать спадет. Тогда можно будет восстановить Минский формат...

– То есть в НАТО до сих пор верят, что Россию можно усмирить такой позицией?

– Не так в НАТО, как в национальных правительствах. Германия и Франция нам до сих пор напоминают, что обе стороны должны выполнять Минские соглашения. Или когда в Керченском проливе обстреляли наших моряков, были призывы к обеим сторонам по деэскалации. А какие обе стороны? Те, кого обстреляли, и те, кто стрелял? А как нам еще защищать свое море?

– После прекращения действия Договора о ракетах малой и средней дальности, который подписали еще в 1987-ом году, есть угроза новой Холодной войны?

– Если соглашение распадется, то в Европе разместят ракеты соответствующих дальностей, чего в НАТО делать не хотят. У россиян своя логика. Мол, противоракетную оборону Румынии и Польши можно модифицировать для ракет средней дальности. Хотя эта система построена для перехвата ракет. В общем опасность нового витка вооружений существует. Но Трамп недавно заявил: "Если вы собираетесь с нами тягаться экономически, то мы разорвем вас новой гонкой вооружений".

Йенс Столтенберг и Сергей Лавров

Несмотря на различные выпады российской стороны, НАТО не собирается нападать и начинать новую гонку вооружений. В частности потому, что это очень дорого, и у большинства стран есть другие проблемы, помимо выбрасывания денег на разработку нового вооружения.

– Ну если НАТО не собирается начинать новую гонку вооружений, то скорее всего, это грозится сделать Россия. Что в таком случае?

– Система контроля над вооружениями, если не развалилась, то как минимум страдает. Конечно, это беспокоит Альянс, который является наиболее мощной силой на планете. Поэтому они дают России время на разоружение. Сначала был срок до 2 февраля, теперь дали еще 6 месяцев. Может, за это время россияне одумаются и покажут ракету, которая соответствует ДРСМД.

НАТО пытается представить России консолидированную позицию стран-членов. Потому что Россия может кому-то пряничек дать, кому-то пригрозить, а у кого-то переворотик в стране устроить. Всякие их традиционные штуковины. Консолидация позиций среди стран НАТО не позволяет России этого делать. Если в НАТО скажут, что мы движемся в одном направлении, то в РФ получают сигнал, что не все идет по их плану.

На самом деле, России сильно и не нужны эти ракеты средней и малой дальности. У них есть баллистические ракеты и средства доставки. Но всегда есть возможность заявить с большого экрана, что вот мы создали ракету с ядерным двигателем. А сколько сил они потратили на эту ракету, куда она падает после испытания и что на этом месте происходит после такого – не рассказывают.

Возможно, через полгода будет новое соглашение о ракетах. Но Китай уже сейчас заявляет, что не будет его частью.

– Вначале года украинские политики говорили, что НАТО готов по ускоренной процедуре принять в свой состав Украину.

– На высшем уровне президент Словакии сказал: "Я очень жалею, что Украина сейчас сидит за столом как приглашенная страна. Мы, словаки, считаем, что Украина должна находиться здесь как член НАТО".

Это означает, что в НАТО есть силы, которые считают, что Украина должна сидеть вместе с ними. Все понимают, что война когда-то пройдет и Украина будет более стабилизирующим фактором, чем дестабилизирующим. Есть мысли такие, что может уже закончим бороться с Россией и скажем – это наше, а это ваше.

Когда слышу фразу, что Украина могла бы стать мостом между чем-то, я всегда отвечаю: "На мосту никто не хочет жить, все хотят жить на одном из берегов. Давайте разберемся, на каком берегу мы находимся".

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– То есть большинство стран НАТО готово предоставить Украине членство в Альянсе?

– Если можно было бы провести опрос, сказать только да или нет и в каком году, то в принципе большинство стран скажут вам, что да, но с выполнением домашнего задания. Это то же, что и мы говорим: мы готовы стать членом Альянса, у нас есть потребность в защите и давайте честно говорить – нас много. Что нас беспокоит? Физическое выживание как нации. Никакого другого механизма, чем членство в Альянсе или подписание двустороннего соглашения, мы не видим. Мы не можем в каком-то ближнем будущем стать сильнее России и решить наши вопросы раз и навсегда.

Петр Порошенко

– Еще перед выборами пятый президент Петр Порошенко говорил: если останется на второй срок, то в 23-м году Украина может подать заявку на ПДЧ.

– Такую заявку мы можем подать хоть сегодня. Заявка на ПДЧ – это просьба, которая выражается генеральному секретарю быть приглашенным в программу по подготовке к членству. Мы как цивилизованная страна говорим, что были бы готовы, если бы нас пригласили. Кстати, когда в НАТО предлагали Януковичу ПДЧ, тот ответил: "Спасибо, нам не надо". Полная фраза была такой: "Мы планируем продолжить взаимодействия с НАТО в борьбе с терроризмом, реформе вооруженных сил..." То есть ему предложили, была абсолютно готовая идея, но он отказался.

Поэтому с предоставлением ПДЧ может возникнуть проблема, мол, мы вас когда-то приглашали, а вы отказались. И сейчас Альянс, скорее всего, будет наблюдать за Украиной и ее последующим курсом.

– Но сейчас же другая ситуация, чем была при Януковиче.

– Мы очень много внимания уделяем этому ПДЧ, но этот термин не упоминается в Североатлантическом договоре. Там написано: что "каждая страна европейской демократии, которая чувствует возможность и может вносить свой вклад в безопасность региона, может стать членом Альянса". Никаких ПДЧ там нет. Этот термин придумали на каком-то этапе для того, чтобы готовить и фильтровать страны. То, что мы до сих пор не можем получить даже приглашение к ПДЧ – это фильтр перед фильтром. И если наши союзники скажут, что мы нормальное стабильное государство, то, формально говоря, заявка на ПДЧ может состояться еще до 23-го года. Это если будет создан консенсус. Но если мы не решим нашу проблему с венграми, то консенсус не сформируется.

Интервью записано на пресс-брифинге с Вадимом Пристайко в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО в феврале 2019-го года.

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