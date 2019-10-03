Заядлый критик Украины в ЕС собрался на парад к Путину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в мае 2020 года собирается поехать на Парад Победы в Москву.

Такое заявление он сделал в интервью "Известиям". Отмечается, что в следующем году весь мир будет отмечать 75-летие окончания Второй мировой войны. Кремль хочет пригласить на празднование мировых лидеров.

Петер Сийярто ТАСС

"9 мая 2015 года на торжествах, посвященных 70-й годовщине Победы, именно я представлял венгерское правительство на праздновании в российской столице (президент Венгрии Янош Адер приезжать на парад в Россию отказался - Ред.). В следующем году я также планирую посетить парад Победы в Москве", - сказал Петер Сийярто.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Венгрии утверждает, что Будапешт не заметил позитивных сдвигов в языковой политике Украины, все обещания Киева исправить ситуацию якобы остаются только на словах.

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