Заварушка вокруг Беларуси неспроста, мы с Путиным одного мнения, – Лукашенко
Александр Лукашенко, который находился на посту белорусского президента 5 сроков подряд, заявил, что они с главой России Владимиром Путиным одного мнения о ситуации вокруг Беларуси.
Как сообщает БелТА, Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей отметил, что беспорядки спровоцированы извне, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".
"Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия", – сказал он.
По словам Лукашенко, сегодня нельзя гарантировать, что "те силы, которые подтягиваются извне", безразличны к Беларуси.
"Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там – заварушка эта – не напрасно", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что выборы в стране уже провели и других он не допустит, "пока его не убьют".
Лидеры ведущих партий Европейского парламента не признают выборы в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон грата в ЕС.