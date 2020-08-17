Заварушка вокруг Беларуси неспроста, мы с Путиным одного мнения, – Лукашенко

Лукашенко рассказал о мнении Путина в отношении "заварушки" в Беларуси.

Александр Лукашенко, который находился на посту белорусского президента 5 сроков подряд, заявил, что они с главой России Владимиром Путиным одного мнения о ситуации вокруг Беларуси.

Как сообщает БелТА, Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей отметил, что беспорядки спровоцированы извне, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".

"Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия", – сказал он.

По словам Лукашенко, сегодня нельзя гарантировать, что "те силы, которые подтягиваются извне", безразличны к Беларуси.

"Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там – заварушка эта – не напрасно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что выборы в стране уже провели и других он не допустит, "пока его не убьют".

Лидеры ведущих партий Европейского парламента не признают выборы в Беларуси и считают Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

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