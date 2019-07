Затопило аэропорт, метро и Белый дом: США пострадали от сильного ливня. Фото и видео последствий

В понедельник, 8 июля, в столице США Вашингтоне, а также в прилегающих районах штатов Мэриленд и Вирджиния прошел сильный ливень.

Как сообщает The Washington Post, в результате затопило многие улицы и дома, тысячи человек остались без электричества (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Наводнение в США twitter.com/DildineWTOP

Дождь частично затопил Белый дом, вода стояла в подвале президентской администрации. Из-за наводнения закрыли здание Национального архива США.

Здание Белого дома twitter.com/EamonJavers

Дожди затопили десятки дорог, из-за чего их закрыли. Местные власти рекомендовали водителям отказаться от поездок.

twitter.com/DildineWTOP

twitter.com/DildineWTOP

twitter.com/DildineWTOP

twitter.com/dcfireems

twitter.com/dcfireems

twitter.com/dcfireems

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона, затопило станцию метро "Virginia Square": вода лилась внутрь в течение 20 минут.

twitter.com/dcfireems

twitter.com/dcfireems

twitter.com/dcfireems

Сильные дожди повлияли на работу аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, где рейсы задерживались более чем на час. Из-за наводнения в Вирджинии отменяли поезда.

twitter.com/Fred_MD_Police

The Washington Post

twitter.com/SweeneyABC

twitter.com/SweeneyABC

More photos of flooding conditions in Frederick. Please remember turn around don’t drown! pic.twitter.com/YCDz9I7hyT — Frederick Police (@Fred_MD_Police) July 8, 2019

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) July 8, 2019

I’m advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG — Nick Scalera (@nickscalera) July 8, 2019

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) July 8, 2019

#DCsBravest on scene 15th St and Constitution Ave NW. pic.twitter.com/SBHKdIMGim — DC Fire and EMS (@dcfireems) July 8, 2019

Exactly what you should not be doing. Serious flash flooding around the DC area. This is Glen Road in Montgomery County, Maryland. pic.twitter.com/EGm6EiBzwg — Sam Sweeney (@SweeneyABC) July 8, 2019

Scary exit from the parking garage under the Capitals Ice Rink / Ballston Commons Mall in Arlington. The bottom level is a River! ⁦@WTOP⁩ ⁦@WTOPtraffic⁩ ⁦@ABC7News⁩ pic.twitter.com/exleKNbpEw — Wendy Marco (@WendyMarco924) July 8, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 2 июля по нескольким регионам Украины пронесся мощный ураган, который сносил крыши, валил деревья, а град побил посевы.

Так, в Днепропетровской области ветер повалил около 200 деревьев, а в Кривом Роге из-за бури один человек погиб, еще несколько пострадали.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram