МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Засылают по всему миру: генерал рассекретил тайное ''оружие'' Кремля

1.9тЧитать материал на украинском

Россия использует мигрантов из стран третьего мира для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Западе.

Такое мнение выразил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, пишет "Апостроф". По его словам, Кремль придерживается единой стратегии.

"Причем эти нашествия – из тех стран, где есть какие-то условные российские интересы: Сирия, Ливия, страны Северной Африки. То есть, в странах, которыми интересуется Россия, создаются проблемы. Россияне даже пытаются помогать, чтобы потоки мигрантов оказались в Европе, которая захлебывается от этой проблемы", – считает Ягун.

Новости
''Большая капитуляция!'' Раскрыт подлый план Путина по Украине
Мигранты в США

Мигранты в США

RT

По такому же принципу, отметил военный, происходит и в США. "Так называемые пешие колонны сформировались в тех странах Латинской Америки, где сильно влияние именно Российской Федерации", – подчеркнул он.

Кремль, возможно, подогревает растущие недовольства жизнью и финансовой обеспеченностью, предложив легкий выход из положения – США, где все хорошо.

Виктор Ягун

Виктор Ягун

24tv.ua

Обратил внимание Ягун и на влияние, которое Москва могла оказывать на Израиль, отправив туда значительную часть русскоговорящего населения. "Россия делает все возможное по всем фронтам, используя одни и те же методы, но с разным подходом, в очень многих странах мира", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт заявил, что следующей целью России могут оказаться государства Средней Азии, в частности Казахстан.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
7
Смешно
4
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Поц красавчег)Россия подбила США,что они дестабилизировать своим вторжением Ирак,Ливию,Сирию,Афган и оттуда хлынули толпы беженцев,чтоб дестабилизировать Европу)Многоходовочка однако.А как он оценивает факт того,что Европа (в частности Франция и Италия) принимали участие в дистаюилизации Ливии в первых рядах?Ну про Африку вообще лучше было не упоминать.Это исторические колонии Европы.И она очень старалась все это время,чтобы Африка "процветала" и люди не бежали оттуда от "сытой" жизни.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ГДЕ ТАКИХ ЕБА,,,,Х БЕРУТ
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Suhinin Pyotr, В СБУ !!!!!!)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Почитал дурака))))Кстати а в какой из стран Латинской Америки велико влияние...Оккраины?))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги