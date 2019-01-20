Засылают по всему миру: генерал рассекретил тайное ''оружие'' Кремля

Россия использует мигрантов из стран третьего мира для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Западе.

Такое мнение выразил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, пишет "Апостроф". По его словам, Кремль придерживается единой стратегии.

"Причем эти нашествия – из тех стран, где есть какие-то условные российские интересы: Сирия, Ливия, страны Северной Африки. То есть, в странах, которыми интересуется Россия, создаются проблемы. Россияне даже пытаются помогать, чтобы потоки мигрантов оказались в Европе, которая захлебывается от этой проблемы", – считает Ягун.

Мигранты в США RT

По такому же принципу, отметил военный, происходит и в США. "Так называемые пешие колонны сформировались в тех странах Латинской Америки, где сильно влияние именно Российской Федерации", – подчеркнул он.

Кремль, возможно, подогревает растущие недовольства жизнью и финансовой обеспеченностью, предложив легкий выход из положения – США, где все хорошо.

Виктор Ягун 24tv.ua

Обратил внимание Ягун и на влияние, которое Москва могла оказывать на Израиль, отправив туда значительную часть русскоговорящего населения. "Россия делает все возможное по всем фронтам, используя одни и те же методы, но с разным подходом, в очень многих странах мира", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт заявил, что следующей целью России могут оказаться государства Средней Азии, в частности Казахстан.

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