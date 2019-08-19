"Засушим всю Украину!" Жириновский устроил истерику из-за проблем оккупантов в Крыму

Скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым.

В своем телеграм-канале политик, который славится своими неадекватными заявлениями, возомнил, что кто-то пытается шантажировать Россию.

"Не нужно торговаться с Украиной из-за водной блокады Крыма. Нужно научиться проводить жёсткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию", - написал он.

"Я бы дал Киеву 48 часов или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину!" - забредил Жириновский.

Владимир Жириновский "Новые Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты в Крыму внезапно захотели переговоров с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

Однако украинская сторона поставила их на место, заявив, что Россия, как государство-оккупант, сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории необходимыми ресурсами.

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