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Застрял на краю обрыва: в Турции произошло страшное ЧП с Boeing

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В турецком городе Трабзон пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

ЧП произошло в воскресенье, 14 января, сообщает агентство Anadolu.

На борту Boeing, прилетевшего из столицы Турции Анкары, находились 162 человека. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.

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Отмечается, что аэропорт уже возобновил работу. Причины ЧП пока что неизвестны, полиция начала расследование.

news.sky.com

news.sky.com

EPA

Как писал "Обозреватель", ранее в России самолет с главой РФ Владимиром Путиным на борту попал в серьезное ЧП.

Место
Турция
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