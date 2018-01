Застрял на краю обрыва: в Турции произошло страшное ЧП с Boeing

В турецком городе Трабзон пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

ЧП произошло в воскресенье, 14 января, сообщает агентство Anadolu.

На борту Boeing, прилетевшего из столицы Турции Анкары, находились 162 человека. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.

Отмечается, что аэропорт уже возобновил работу. Причины ЧП пока что неизвестны, полиция начала расследование.

