Застолью не мешал: в Беларуси за праздничным столом два дня сидел мертвый гость

В одной из деревень Беларуси труп гостя несколько дней просидел в кресле после праздничного застолья.

Происшествие случилось в Витебской области. Супруга мужчины обратилась в полицию, потому что он несколько дней не ночевал дома, сообщают РИА Новости.

"В последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России, где был на заработках. Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января", — рассказали в полиции.

Дом, где произошло убийство гостя РИА Новости

Известно, что между хозяином дома, где проходило застолье, и односельчанином произошел конфликт. Первый ударил мужчину по голове бревном.

"Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Полицию вызывать не стал", — сообщили правоохранители.

Экспертиза установила у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, от которой, предположительно, он и скончался. Подозреваемому в убийстве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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