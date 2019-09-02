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"Заставили снять тряпку": в Европе поймали ярого фаната "ДНР". Видео

5.4т Читать материал на украинском

В немецком городе Ульм мужчина расхаживал в футболке с изображением флага террористической организации "ДНР".

Видео с инцидентом в Facebook опубликовал паблик "ХС Харьков".

Сторонника террористов заметили у местного магазина Penny. Была вызвана полиция, но правоохранители отказались прибыть на место происшествия.

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"Мы с друзьями стояли в очереди в кассу и заметили то, что в Германии увидеть было невозможно – флаг "ДНР". Вышли из магазина и пытались вызвать полицию. Полиция сработала примерно как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, они граждане Боснии и выпали на мороз. Ну как на мороз, заставили снять эту тряпку, я попытался отобрать, а оно при первой возможности быстро с**бaлocь", – говорится в сообщении.

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина гражданин Боснии. После недолгого разговора с ним, он снял футболку, намотал на руку и уехал на велосипеде.

Мужчина в футболке "ДНР"

Мужчина в футболке "ДНР"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке торжественно открыли памятник ликвидированному главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.

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Место
Германия
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Червоний Данило
Червоний Данило
нужно было эту тряпку измазать в говне и по лицу надавать этому ушлепку свинорусскому! их только так и нужно учить культуре! какие же они ущербные! это же надо так, из-за отсутствия мозгов, скудоумия, напялить на себя плохопахнущия ДНЫРявые трусы!
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Serov Oleg
Serov Oleg
эта свидомая мраз.ота совсем офуела..что рыло пузача в синей футболке не показали?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Украинцы, вы dolbaebы!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Мельников Дмитрий, xoxлы зaдoлбoёбили всю Европу. Склочный и ccыкливый народишко - по мелочи гадят, где могут, но в Крым не лезут, понимают, чем это кончится.
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