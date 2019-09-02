"Заставили снять тряпку": в Европе поймали ярого фаната "ДНР". Видео

В немецком городе Ульм мужчина расхаживал в футболке с изображением флага террористической организации "ДНР".

Видео с инцидентом в Facebook опубликовал паблик "ХС Харьков".

Сторонника террористов заметили у местного магазина Penny. Была вызвана полиция, но правоохранители отказались прибыть на место происшествия.

"Мы с друзьями стояли в очереди в кассу и заметили то, что в Германии увидеть было невозможно – флаг "ДНР". Вышли из магазина и пытались вызвать полицию. Полиция сработала примерно как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, они граждане Боснии и выпали на мороз. Ну как на мороз, заставили снять эту тряпку, я попытался отобрать, а оно при первой возможности быстро с**бaлocь", – говорится в сообщении.

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина гражданин Боснии. После недолгого разговора с ним, он снял футболку, намотал на руку и уехал на велосипеде.

Мужчина в футболке "ДНР" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке торжественно открыли памятник ликвидированному главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.

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