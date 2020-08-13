Заставили, а потом вывезли: в Беларуси пояснили неожиданное обращение соперницы Лукашенко

Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую удерживали в ЦИК республики, когда она пришла туда, чтобы подать жалобу.

Об этом рассказал один из активистов-участников акций протестов в Беларуси Алексей М. в интервью "Текстам". Он отметил, что Тихановская никогда не была общим лидером оппозиции.

По словам активиста, она вынуждена была возглавить президентскую избирательную кампанию, поскольку власть друг за другом "вырубила" всех реальных претендентов, в том числе ее мужа.

"Она находилась в очень уязвимом положении, поскольку ее муж был задержан", – пояснил Алексей.

Он отметил, что по имеющейся в открытом доступе информации, последние обращения Тихановской были записаны в кабинете председателю Центральной избирательной комиссии.

"Она пошла подавать жалобу в ЦИК, ее фактически там удерживали определенное время, заставили записать эти обращения, после чего вывезли из страны", – объяснил активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что выехала из Беларуси в Литву ради своих детей.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением, в котором, читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.