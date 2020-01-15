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15 января • обновлено в 06:16
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Виктория Жмайло
Виктория Жмайло
Журналист

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа: документы

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Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал новую порцию показаний по делу об импичменте Дональда Трампа, полученных от американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом лидера США Рудольфом Джулиани – Льва Парнаса.

На официальном сайте Комитета указано, что соответствующие документы уже передали в Сенат США, где в ближайшее время рассматриваться импичмент Трампа. "Доказательства, представленные сегодня, включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, предоставленные Комитету по разведке Львом Парнасом, сотрудником Руди Джулиани, в соответствии с повесткой, врученной ему 10 октября 2019 года", – подчеркнули там.

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"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

Как передает "Громадське", там изложены новые факты давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани встретиться с президентом Украины.

"Заставь Зеленского!"

В частности, Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где есть такие слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)".

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Также опубликована копия письма, которое 10 мая 2019 Джулиани направил Зеленскому. В нем личный адвокат Трампа "как частное лицо" просил президента Украины о встрече 13-14 мая. На ней якобы должна была присутствовать и Виктория Тойнсинґ – американская юрист, которая работала на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Среди получателей письма указаны также глава МВД Украины Арсен Аваков и помощник президента Сергей Шефир.

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Травля Йованович

Также были обнародованы текстовые сообщения между Парнасом и Робертом Хайдом – кандидатом от Республиканской партии в Конгресс.

В них можно узнать, что последний организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и "прослушку" тоже) за экс-послом США в Украине Мари Йованович, когда она еще находилась в Киеве.

В этих месседжах он неоднократно называл ее непристойными словами.

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Луценко – "настоящий герой"

При этом становится очевидным, что Парнас также поддерживал общение со многими участниками истории об импичменте Трампа: главой СБУ Иваном Бакановым, экс-генпрокурорамы Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко; министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым; личным помощником Зеленского Андреем Ермаком; бизнесменом Игорем Коломойским.

С ними он также пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.

Среди прочего, Луценко в своих сообщениях сетовал на тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. В свою очередь Парнас уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Какая последовала реакция

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил в своем Twitter, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

Трамп на фоне этого назвал состоявшиеся в 2019 году слушания в рамках процедуры импичмента в Палате представителей самыми предвзятыми в истории.

"Слезливый Чак Шумер (лидер демократов в Сенате – Ред.) заявил, что американцы хотят честного процесса в Сенате. Правда же, но почему нервозная Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей – Ред.) и коррумпированный изворотливый Адам Шифф (глава спецкомитета по разведке – Ред.) не обеспечили честный процесс в Палате представителей? Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!" – написал Трамп.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

  • В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани Владимир Зеленский Игорь Коломойский Юрий Луценко Мари Йованович
Место
США
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Славина Антонина
Славина Антонина
Так где документ???
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Хо Хол
Хо Хол
#нирабы
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