"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа: документы

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал новую порцию показаний по делу об импичменте Дональда Трампа, полученных от американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом лидера США Рудольфом Джулиани – Льва Парнаса.

На официальном сайте Комитета указано, что соответствующие документы уже передали в Сенат США, где в ближайшее время рассматриваться импичмент Трампа. "Доказательства, представленные сегодня, включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, предоставленные Комитету по разведке Львом Парнасом, сотрудником Руди Джулиани, в соответствии с повесткой, врученной ему 10 октября 2019 года", – подчеркнули там.

Как передает "Громадське", там изложены новые факты давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани встретиться с президентом Украины.

"Заставь Зеленского!"

В частности, Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где есть такие слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)".

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Также опубликована копия письма, которое 10 мая 2019 Джулиани направил Зеленскому. В нем личный адвокат Трампа "как частное лицо" просил президента Украины о встрече 13-14 мая. На ней якобы должна была присутствовать и Виктория Тойнсинґ – американская юрист, которая работала на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Среди получателей письма указаны также глава МВД Украины Арсен Аваков и помощник президента Сергей Шефир.

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Травля Йованович

Также были обнародованы текстовые сообщения между Парнасом и Робертом Хайдом – кандидатом от Республиканской партии в Конгресс.

В них можно узнать, что последний организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и "прослушку" тоже) за экс-послом США в Украине Мари Йованович, когда она еще находилась в Киеве.

В этих месседжах он неоднократно называл ее непристойными словами.

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Луценко – "настоящий герой"

При этом становится очевидным, что Парнас также поддерживал общение со многими участниками истории об импичменте Трампа: главой СБУ Иваном Бакановым, экс-генпрокурорамы Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко; министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым; личным помощником Зеленского Андреем Ермаком; бизнесменом Игорем Коломойским.

С ними он также пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.

Среди прочего, Луценко в своих сообщениях сетовал на тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. В свою очередь Парнас уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

US House Permanent Select Committee on Intelligence

Какая последовала реакция

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил в своем Twitter, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

HPSCI has just transmitted evidence from Lev Parnas to the Judiciary Committee, which it deemed relevant to @POTUS’ impeachment inquiry. Mr. Parnas remains committed to testifying as to all the actions he took in Ukraine on behalf of @realDonaldTrump. #LetLevSpeak #LevRemembers pic.twitter.com/udaua1zwPj — Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 14, 2020

Трамп на фоне этого назвал состоявшиеся в 2019 году слушания в рамках процедуры импичмента в Палате представителей самыми предвзятыми в истории.

"Слезливый Чак Шумер (лидер демократов в Сенате – Ред.) заявил, что американцы хотят честного процесса в Сенате. Правда же, но почему нервозная Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей – Ред.) и коррумпированный изворотливый Адам Шифф (глава спецкомитета по разведке – Ред.) не обеспечили честный процесс в Палате представителей? Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!" – написал Трамп.

Cryin’ Chuck Schumer just said, “The American people want a fair trial in the Senate.” True, but why didn’t Nervous Nancy and Corrupt politician Adam “Shifty” Schiff give us a fair trial in the House. It was the most lopsided & unfair basement hearing in the history of Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

Как писал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что на него никто не давил.

В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

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