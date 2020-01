"Заставь Зеленского!" В США обнародовали новый компромат на Трампа: документы

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал новую порцию показаний по делу об импичменте Дональда Трампа, полученных от американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом лидера США Рудольфом Джулиани – Льва Парнаса.

На официальном сайте Комитета указано, что соответствующие документы уже передали в Сенат США, где в ближайшее время рассматриваться импичмент Трампа. "Доказательства, представленные сегодня, включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, предоставленные Комитету по разведке Львом Парнасом, сотрудником Руди Джулиани, в соответствии с повесткой, врученной ему 10 октября 2019 года", – подчеркнули там.

Как передает "Громадське", там изложены новые факты давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани встретиться с президентом Украины.

В частности, Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где есть такие слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)".

Также опубликована копия письма, которое 10 мая 2019 Джулиани направил Зеленскому. В нем личный адвокат Трампа "как частное лицо" просил президента Украины о встрече 13-14 мая. На ней якобы должна была присутствовать и Виктория Тойнсинґ – американская юрист, которая работала на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

Среди получателей письма указаны также глава МВД Украины Арсен Аваков и помощник президента Сергей Шефир.

Также были обнародованы текстовые сообщения между Парнасом и Робертом Хайдом – кандидатом от Республиканской партии в Конгресс.

В них можно узнать, что последний организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и "прослушку" тоже) за экс-послом США в Украине Мари Йованович, когда она еще находилась в Киеве.

В этих месседжах он неоднократно называл ее непристойными словами.

При этом становится очевидным, что Парнас также поддерживал общение со многими участниками истории об импичменте Трампа: главой СБУ Иваном Бакановым, экс-генпрокурорамы Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко; министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым; личным помощником Зеленского Андреем Ермаком; бизнесменом Игорем Коломойским.

С ними он также пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.

Среди прочего, Луценко в своих сообщениях сетовал на тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. В свою очередь Парнас уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил в своем Twitter, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

HPSCI has just transmitted evidence from Lev Parnas to the Judiciary Committee, which it deemed relevant to @POTUS’ impeachment inquiry. Mr. Parnas remains committed to testifying as to all the actions he took in Ukraine on behalf of @realDonaldTrump. #LetLevSpeak #LevRemembers pic.twitter.com/udaua1zwPj