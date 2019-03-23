Заслонил "звезду": фотограф Ким Чен Ына попал в курьез и лишился работы

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за то, что снимал лидера КНДР слишком близко.

Кроме того, 47-летнего мужчину также исключили из партии, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на местные СМИ. Указано, что фотограф, предположительно, нарушил регламент съемок.

Когда лидер КНДР вышел из автомобиля, фотограф примерно на 3 секунды заслонил собой главу государства, что было воспринято как нанесение ущерба "верховному достоинству".

В Северной Корее существует правило, согласно которому Ким Чен Ына нельзя фотографировать с расстояния ближе двух метров и делать видео или фото прямо перед ним.

Ким Чен Ын

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в курьезную ситуацию со своим переводчиком — на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме тот не поспел за президентом и был вынужден бежать.

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