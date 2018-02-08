Зашел в тупик: в ЕС назвали две причины "безнадежности" "Минска"

Минский переговорный процесс по Донбассу испорчен по двум причинам.

Об этом заявил старший научный сотрудник и руководитель отделов внешней политики ЕС и политики и учреждений в брюссельском Центре исследования европейской политики (CEPS) Стивен Блокманс в интервью "Апострофу".

"Во-первых, из-за включения условий, которые не могут быть выполнены, и тех, которые не будут выполнены Россией. Из-за этого он зашел в очевидный тупик, из которого, как я предполагаю, нельзя выйти", - подчеркнул он.

Во-вторых, сказал Блокманс, из-за четкого следования ЕС минской формуле, которое до сих пор есть.

"Любое юридическое закрепление позиций в этом плане будет мешать поиску согласованного урегулирования. Но кажется, что все стороны просто говорят на разных языках, что, конечно, в дальнейшем будет уменьшать вероятность того, что "Минск" может быть успешным в долгосрочной перспективе", - заявил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Блокманс подчеркнул, что для того, чтобы Россия ушла, в итоге, с Донбасса нужно потратить "много миллионов евро".