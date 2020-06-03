Защиты не получат, а данные передадут в ФБР: в Zoom обнародовали новые правила для бесплатных пользователей

Бесплатные пользователи Zoom не будут защищены сквозным шифрованием, а руководство компании намерено передавать данные правоохранителям.

Об этом в интервью Bloomberg заявил главный исполнительный директор Zoom Video Communications Эрик Юань. По его словам, сейчас компания работает над внедрением системы сквозного шифрования. Таким образом третьи лица не смогут получить доступ к конференциям людей. С помощью такого метода они намерены бороться с утечками данных и "набегах" на конференции, когда некоторые люди, используя уязвимости программы, внедрялись в чужие разговоры и мешали им.

Эрик Юань Zoom

Однако он добавил, что функция сквозного шифрования будет доступна только корпоративным клиентам Zoom, тогда как соединения бесплатных пользователей все еще будут оставаться уязвимыми. По словам Юаня, это необходимо при сотрудничестве с ФБР и правоохранительными органами в тех случаях, если программу используют в "плохих целях".

“Мы, конечно, не дадим сквозное шифрование бесплатным пользователям потому что мы также хотим работать вместе с ФБР, с местными правоохранительными органами на случай, если кто-то использует Zoom в плохих целях”, – заявил Эрик Юань.

Как сообщил OBOZREVATEL, компания Facebook представила новый сервис Messenger Rooms (аналог Zoom или HouseParty), который должен улучшить качество видеосвязи на фоне пандемии коронавируса COVID-19.