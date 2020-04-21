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21 апреля • обновлено в 20:54
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Врач назвала предмет, который может переломить ход пандемии COVID-19

1.2т
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Эпидемия коронавируса COVID-19 в Великобритании может быть "уничтожена", если от 80% до 90% британцев будут использовать самодельные защитные маски.

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Такое заявление сделала профессор наук о первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета и практикующий врач Триш Гринхалх, передает Daily Mail. Она выступила на веб-брифинге для Королевского медицинского общества.

Коронавирус в Британии. Иллюстрация

Коронавирус в Британии. Иллюстрация

По словам Гринхалх, "домашние" маски, которые стали предметом интенсивных дебатов во время пандемии, эффективны на 80-90%, и это означает, "что мы могли бы продолжать жить". Врач подчеркнула, что даже самодельные маски способны снизить репродуктивное число (R0) вируса.

Маски, от сделанных из мешка для пылесоса до пошитых из футболок в несколько слоев плотной ткани, могут работать, заявила она, потому они защищают от частиц в воздухе и крупных капель жидкости. Такие меры могут изменить ситуацию с COVID-19 в Великобритании, сказала профессор.

Защитная маска

Защитная маска

ВВС

Она также поддержала мнение правительства о том, что введение обязательных лицевых масок для всех граждан после ослабления карантина может поставить под угрозу снабжение больниц. Поэтому врач призвала британцев использовать самодельные маски, оставив профессиональные для медиков.

Гринхалх посоветовала шить маски из двух слоев плотного хлопка, разместив посредине любую водонепроницаемую ткань.

Врач назвала предмет, который может переломить ход пандемии COVID-19

Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании объявили, что начнут испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах уже в четверг, 23 апреля.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
инфекция болезнь вирус
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