Защитить Украину! Сенат США призвал провести многонациональную операцию против России

Сенаторы США представили резолюцию, в которой призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию и остановить агрессию России в Черном море.

Текст документа, составленный республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбином, попал в распоряжение The Hill.

Так, Трампа призвали возглавить "мощную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море".

Известно, что такие действия аргументируются также необходимостью демонстрации поддержки международно признанных границ и двусторонних соглашений.

"США и наши союзники должны оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе сильными и решительными действиями", — заявил Джонсон.

Дурбин добавил, что принятие резолюции подтвердит "призыв к сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации".

Дик Дурбин news.wttw.com

Рон Джонсон cdn.govexec.com

Резолюция содержит призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море. Также в тексте говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, "особенно в части усиления возможностей Украины на море".

Сенаторы напоминают о том, что "президент обязан по закону вводить обязательные санкции против России в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций".

Призыв по информации "РИА Новости" поддержал 41 сенатор из ста.

Иллюстрация polismi.ru

Напомним, накануне нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.​

OBOZREVATEL

Вечером 25 ноября Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины поддержали инициативу Порошенко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.