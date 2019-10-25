Защищал украинку: в Италии жестоко убили парня

В Риме при попытке уличного ограбления жестоко убили 25-летнего итальянца Луку Саччи, который пытался защитить свою девушку-украинку Анастасию Килемник.

Злоумышленник выстрелил парню в голову. Он скончался в больнице во время проведения операции, пишет La Repubblica.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел поздно вечером, когда молодые люди гуляли по городу. Сзади к ним подбежали два грабителя: они попытались вырвать сумку из рук у девушки и при этом ударили по голове. А когда парень попытался защитить ее, один из нападающих выстрелил ему в голову. Далее они скрылись с места преступления.

В Италии жестоко убили парня, заступившегося за девушку-украинку 24tv.ua

Истекающего кровью Саччи забрала скорая. Тем временем за поиски злоумышленников сразу взялись правоохранители, дело квалифицировали как умышленное убийство. В полиции сообщили, что нападающими, скорее всего, были двое итальянцев.

На ужасное убийство молодого итальянца уже отреагировал министр внутренних дел страны Матео Сальвини.

"Пожизненное заключение для этих проклятых убийц! Без поблажек. Помолимся за бедного Луку!" — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время вооруженного нападения на колледж в городе Куопио в Финляндии погибла гражданка Украины. Девушка скончалась на месте преступления от полученных ранений.

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