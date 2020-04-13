Заразить молодежь: врач из Германии озвучил радикальный способ против коронавируса

Ведущий немецкий эпидемиолог, профессор Александр Кекуле выступил с предложением ослабить карантин и позволить молодым людям выйти на работу, предварительно заразив их коронавирусом.

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Как пишет The Telegraph, врач считает, что вакцина от COVID-19 появится в лучшем случае через 6 месяцев, может даже ближе до года, а из карантина нужно выходить немедленно.

Александр Кекуле

Кекуле составил поэтапный план выхода из карантина из трех пунктов.

1. Пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие хронические заболевания, должны оставаться в изоляции.

"Мы должны убедить их оставаться дома. Если все-таки они хотят выйти на улицу, хорошо, но тогда им нужно носить маски медицинского стандарта FFP", – заявил он.

2. Необходимо перейти от социального дистанцирования к "интеллектуальному".

"Нам нужно адаптировать дистанцию к ситуации. Например, кассир в кассе супермаркета будет подвергаться заражению в течение всего дня, поэтому ему нужно носить маску и следовать надлежащим мерам гигиены. Таксист должен просто научиться не трогать свое лицо после действий с деньгами", – сказал эпидемиолог.

3. Следует специально заразить коронавирусом молодое население Германии.

"Те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьезно заболеют от коронавируса. Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет", – предложил Кекуле.

По его словам, дети подвергаются наименьшему риску, поэтому в первую очередь из карантина нужно вывести школы и детские сады, по примеру Дании, где учебный процесс возобновляется с середины апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возраст большинства заболевших коронавирусом составляет 20-50 лет, поскольку именно данная возрастная группа больше всех путешествовала по пораженным странам или находилась там на заработках.