Заразилось почти 9 млн во всем мире: статистика по COVID-19 на 21 июня. Постоянно обновляется

В Украине и мире по состоянию на 21 июня коронавирусом заразились более 8,9 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено свыше 156 тысяч новых инфицированных.

В лидеры по заболеваемости COVID-19, занимая второе место после США, вышла Бразилия, где количество зараженных превысило миллион. При этом наша страна вошла во вторую фазу распространения пандемии – каждый день Украина устанавливает антирекорд, насчитывая около 700-900 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Данные по COVID-19 в мире

Статистика по заболеваемости коронавирусом в странах мира

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 35 825 человек. Умерли 994 пациента, выздоровели – 16 406.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,3 млн), Бразилия (больше 1 млн) и Россия (свыше 576 тыс.).

Евросоюз решил открыть внутренние границы для туризма с 1 июля, при этом в некоторых европейских городах продолжают вводить локальный карантин из-за новых вспышек COVID-19.

ВОЗ заявила о третьем этапе тестирования потенциальной вакцины против коронавируса, обсуждается вопрос о будущем распределении препарата.

Статистика по заболеваемости COVID-19 в Украине

Карта распространения коронавируса в Украине

Главное за 21 июня:

06:30 – Африканский континент становится новым эпицентром коронавируса в мире. Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, подтвержденные случаи в Африке увеличились вдвое за 18 дней и достигли 200 000.

06:00 – В Украине усилят контроль за соблюдением предприятиями санитарных норм, поскольку их нарушения негативно повлияли на рост заболеваемости COVID-19.

04:20 – Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус нового типа COVID-19 с боевым искусством Кунг-фу, назвав болезнь kung flu (flu переводится как грипп). Об этом сообщает CNN.

03:00 – За 20 июня в мире диагностировали 156 923 заражений COVID-19. Согласно данным Worldometers, в США выявили 33 388 случаев заболевания коронавирусом, Бразилии – 31 571, Индии – 15 915, России – 7889, Пакистане – 6604, Чили – 5355 и других. Новые случаи диагностировали в 138 странах мира. От коронавируса умерло 4428 пациентов.

01:23 – На Буковине подтвердили еще 56 случаев заражения. Всего лабораторный центр обработал 398 образцов. 29 буковинцев выздоровели. Как заявили в ОГА, около 15% анализов, которые ежедневно поступают для проведения исследований на коронавирус, оказываются положительными.

00:59 – Вдова российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон заразилась CОVID-19 и попала в больницу – СМИ.