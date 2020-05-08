Заболели почти 4 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 8 мая. Постоянно обновляется

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 почти приблизилось к отметке 4 млн человек. Больше всего больных в США – 1,3 млн, Испании – 257 тысяч и Италии – 216 тысяч.

В Украине эпицентрами болезни остаются Черновецкая ,Ивано-Франковская области и Киев .

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 13 691 человек. Умерли 340 пациентов, выздоровели – 2396.

По всему миру скончались уже более 270 тысяч пациентов. Количество зараженных почти 4 млн, выздоровели – 1,3 млн.

Ученые заявили, что новый тип коронавируса COVID-19 стал активно мутировать, что существенно усложняет создание вакцины против него.

Главное за 8 мая:

07:57 – Вычислен главный способ передачи COVID-19 по миру.

07:48 – Дети сравнительно реже болеют новый тип коронавируса COVID-19, чем взрослые, и вообще легче переносят это заболевание, сообщил анестезиолог Владимир Корсунов.

05:57 – Главный санитарный врач рассказал, как COVID-19 ударил по медреформе в Украине.

02:30 – Украинский врач-психиатр рассказал о пользе порно во время пандемии коронавируса.

01:40 – Чешская авиакомпания Czech Airlines с 24 мая перезапустит полеты из Праги в Украину. В числе первых направлений будут Киев и Одесса.

00:59 – Пресс-секретарь выступавшего против карантина президента Бразилии заразился коронавирусом.

00:10 – В Японии дали разрешение на использование экспериментального противовирусного препарата Remdesivir, разработанного в США, для лечения COVID-19. Это лекарство хочет закупить и Украина.