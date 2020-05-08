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8 мая • обновлено в 06:08
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Заболели почти 4 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 8 мая. Постоянно обновляется

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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 почти приблизилось к отметке 4 млн человек. Больше всего больных в США – 1,3 млн, Испании – 257 тысяч и Италии – 216 тысяч.

В Украине эпицентрами болезни остаются Черновецкая ,Ивано-Франковская области и Киев .

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заболели почти 4 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 8 мая. Постоянно обновляется
Заболели почти 4 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 8 мая. Постоянно обновляется
Заболели почти 4 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 8 мая. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 13 691 человек. Умерли 340 пациентов, выздоровели – 2396.

  • По всему миру скончались уже более 270 тысяч пациентов. Количество зараженных почти 4 млн, выздоровели – 1,3 млн.

  • Ученые заявили, что новый тип коронавируса COVID-19 стал активно мутировать, что существенно усложняет создание вакцины против него.

Заболели почти 4 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 8 мая. Постоянно обновляется
Заболели почти 4 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 8 мая. Постоянно обновляется

Главное за 8 мая:

05:57 – Главный санитарный врач рассказал, как COVID-19 ударил по медреформе в Украине.

02:30 – Украинский врач-психиатр рассказал о пользе порно во время пандемии коронавируса.

01:40 – Чешская авиакомпания Czech Airlines с 24 мая перезапустит полеты из Праги в Украину. В числе первых направлений будут Киев и Одесса.

00:59 – Пресс-секретарь выступавшего против карантина президента Бразилии заразился коронавирусом.

00:10 – В Японии дали разрешение на использование экспериментального противовирусного препарата Remdesivir, разработанного в США, для лечения COVID-19. Это лекарство хочет закупить и Украина.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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