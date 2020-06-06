Заразилось около 7 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 6 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на субботу, 6 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине и мире составляет почти 7 млн. За последние сутки статистика выросла на 130 тысяч инфицированных.

Больше всего смертей зафиксировали в Бразилии – 30 136 случаев. Президент страны Жаир Болсонару заявил о планах покинуть Всемирную организацию здравоохранения вслед за США.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 25 964 человека. Умерли 762 пациента, выздоровели 11 372.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 1,9 млн), Бразилия (более 646 тыс.) и Россия (больше 449 тыс.).

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла через пандемию коронавируса.

Тем временем в Китае выявили три новых случая активной формы COVID-19. Все пациенты недавно приехали из-за границы.

Главное за 6 июня:

07:45 – Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о планах страны покинуть Всемирную организацию здравоохранения следом за США, сообщает Reuters. Он заявил, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.

06:50 – Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад, но следующие 10 дней решающие. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний.

01:50 – В Черкассах в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался 34-летний священнослужитель. Также в области зафиксировано 16 новых случаев заболевания.

01:30 – В Министерстве здравоохранения Украины считают, что эти летом не стоит открывать детские лагеря, лучше подождать, пока эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

00:55 – Всемирная организация здравоохранения дала новые рекомендации по ношению масок во время пандемии коронавируса.

00:19 – Посольство Украины в США с 9 июня возобновит прием граждан по консульским вопросам. Проводится он будет только по предварительной записи по паспортным, нотариальным и вопросам гражданства.

00:10 – В Москве скончались еще 58 человек с коронавирусом, общее количество летальных случаев в городе достигло 2 864, сообщил оперативный штаб.