Заразилось более 120 тыс. за сутки: статистика по COVID-19 на 10 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на среду, 10 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине и мире составляет более 7,3 млн. За последние сутки статистика выросла на 121 751 инфицированных.

При этом большего всего смертей от COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 1 185, США – 1 093 и Мексике – 354. Всего от вируса скончалось более 413 тысяч человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 27 856 человек. Умерли 810 пациентов, выздоровели 12 412.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2 млн), Бразилия (более 742 тыс.) и Россия (больше 485 тыс.).

В ООН заявили, что из-за пандемии COVID-19 может начаться массовый голод, а количество нищих людей вырастет до конца года почти на 50 миллионов

Главное за 10 июня:

06:48 – Британия обогнала Испанию по количеству зараженных COVID-19 и вышла на четвертое место в мировом антирейтинге.

05:30 – Эпидемиолог рассказала, как и где могут опять ужесточить карантин в Украине.

04:00 – Стало известно, куда украинцам реально полететь после карантина.

01:01 – В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены еще 11 случаев коронавируса, сообщил в Facebook глава ОГА Павел Кириленко.

00:22 – Из-за пандемии COVID-19 может начаться массовый голод, а количество нищих людей вырастет до конца года почти на 50 миллионов.