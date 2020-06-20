Заразились рекордное количество человек за сутки: статистика по COVID-19 на 20 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на субботу, 20 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 8,7 млн человек. За последние сутки было выявлено рекордное количество новых инфицированных за всю пандемию – более 181 тысячи.

Больше всего больных COVID-19 за последние сутки зафиксировали в Бразилии – 55 тыс., США – 33,5 тыс. и Индии – 14,7 тыс. При этом в Украине снова поставили антирекорд по количеству зараженных за сутки.

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Коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн

Статистика COVID-19 в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 34 984 человека. Умерли 985 пациентов, выздоровели –16 033.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2,2 млн), Бразилия (более 1 млн) и Россия (свыше 569 тыс.).

В Украине пока не будут возвращаться к тотальному карантину, а запреты из-за роста статистики по коронавирусу будут вводить локально.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 вступила в новую фазу, более опасную, чем предыдущая.

Статистика COVID-19 в Украине

Карта распространения коронавируса в Украине

Главное за 20 июня:

01:18 – В американских штатах Флорида, Техас и Аризона второй день подряд фиксируют рекордно высокое количество заражений COVID-19 – более 3 тысяч в каждом за сутки. Бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявил, что эти регионы находятся "на грани выхода из-под контроля".

00:59 – Аэропорты Львова и Харькова возобновили работу после карантина.

00:37 – Польша решила с 1 июля позволить самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест.