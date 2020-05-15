Заразились от хозяев: в Нидерландах у собаки и трех кошек обнаружили COVID-19

В Нидерландах собака и три кошки заболели коронавирусом COVID-19. Предполагается, что болезнь передалась им от хозяев.

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Как сообщает Reuters, об этом рассказал министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен. Она призвала владельцев животных по минимуму контактировать с питомцами.

"Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами. Поэтому, если вы больны, не обнимайте свою кошку или собаку", – посоветовала министр.

Карола Схаутен

При этом, национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск передачи болезни животному довольно мал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США подтвердили, что коты способны передавать друг другу COVID-19.