Заразились от хозяев: в Нидерландах у собаки и трех кошек обнаружили COVID-19
В Нидерландах собака и три кошки заболели коронавирусом COVID-19. Предполагается, что болезнь передалась им от хозяев.
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Как сообщает Reuters, об этом рассказал министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен. Она призвала владельцев животных по минимуму контактировать с питомцами.
"Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами. Поэтому, если вы больны, не обнимайте свою кошку или собаку", – посоветовала министр.
При этом, национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск передачи болезни животному довольно мал.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США подтвердили, что коты способны передавать друг другу COVID-19.