Заразились около 200 тыс. за сутки: статистика по COVID-19 на 27 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на субботу, 27 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,9 млн. За предыдущие сутки было выявлено 194 тыс. новых инфицированных – на 15 тыс. больше, чем за день до этого.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 47,3 тыс., США – 46,9 тыс. и Индии – 18,2 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заразились более 9,9 млн по всему миру

Антирейтинг стран по COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 41 117 человек. Умерли 1 086 пациентов, выздоровели – 18 299.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,5 млн), Бразилия (больше 1,2 млн) и Россия (свыше 620 тыс.).

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что если в мире начнется вторая волна пандемии COVID-19, то могут погибнуть миллионы человек.

Ученые обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.

Карта распостранения вируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по COVID-19

Главное за 27 июня:

07:05– Названы три причины быстрого распространения COVID-19 в Украине.

03:20 – Лекарства от гепатита оказались эффективны для борьбы с коронавирусом.

1:39 – В Киевской области усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер и ввели некоторые ограничения из-за вспышки COVID-19. В частности, это касается массовых мероприятий и учреждений общественного питания.

00:45 – Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает остановки работы общественного транспорта в связи с распространением COVID-19. По его словам, такие меры могут быть приняты в отдельных городах или областях.