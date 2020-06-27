Заразились около 200 тыс. за сутки: статистика по COVID-19 на 27 июня. Постоянно обновляется
Коронавирус в Украине и мире.
По состоянию на субботу, 27 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,9 млн. За предыдущие сутки было выявлено 194 тыс. новых инфицированных – на 15 тыс. больше, чем за день до этого.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 47,3 тыс., США – 46,9 тыс. и Индии – 18,2 тыс.
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Заразились более 9,9 млн по всему миру
Антирейтинг стран по COVID-19
Что важно знать об атаке коронавируса:
COVID-19 в Украине заразились 41 117 человек. Умерли 1 086 пациентов, выздоровели – 18 299.
Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,5 млн), Бразилия (больше 1,2 млн) и Россия (свыше 620 тыс.).
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что если в мире начнется вторая волна пандемии COVID-19, то могут погибнуть миллионы человек.
Ученые обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Карта распостранения вируса в Украине
Антирейтинг областей Украины по COVID-19
Главное за 27 июня:
07:05– Названы три причины быстрого распространения COVID-19 в Украине.
03:20 – Лекарства от гепатита оказались эффективны для борьбы с коронавирусом.
1:39 – В Киевской области усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер и ввели некоторые ограничения из-за вспышки COVID-19. В частности, это касается массовых мероприятий и учреждений общественного питания.
00:45 – Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает остановки работы общественного транспорта в связи с распространением COVID-19. По его словам, такие меры могут быть приняты в отдельных городах или областях.