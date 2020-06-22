Заразились более 9 млн во всем мире: статистика по COVID-19 на 22 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на понедельник, 22 июня, коронавирус в Украине и мире перешагнул отметку в 9 млн зараженных. За предыдущие сутки было выявлено 130 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 за последние сутки зафиксировали в США – 26 тыс., Бразилии – 16,8 тыс. и Индии – 15,1 тыс.

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Коронавирусом заболели более 9 млн

Антирейтинг стран по количеству зараженных

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 36 560 человек. Умерли 1002 пациента, выздоровели – 16 509.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,3 млн), Бразилия (больше 1 млн) и Россия (свыше 584 тыс.).

За минувшие сутки в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом: во Львовской области – 101, Ривненской области – 96 и Закарпатской области – 80 случаев.

Один из лучших итальянских врачей профессор Маттео Бассетти заявил, что COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может вымереть сам по себе, даже без применения вакцины.

Карта распространения вируса в Украине

Коронавирус в Украине

Главное за 22 июня:

06:42 – Завод чипсов Lay's компании PepsiCo в столице Китая пекине приостановил работу из-за вспышки коронавируса среди сотрудников, сообщает Reuters. Там заразились восемь человек.

06:33 – Ryanair и Swiss с 21 июня возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

04:00 – Антирекорд по заболеванию COVID-19в Украине связан с безответственностью граждан и власти. При этом человечество ждет еще COVID-20, COVID-21 и COVID-25, заявила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.