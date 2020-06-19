Заразились более 8,5 млн: статистика по COVID-19 на 19 июня. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на пятницу, 19 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 8,5 млн человек. От COVID-19 скончались 456 тыс. инфицированных, вылечились около 4,5 млн.

Больше всего новых больных за последние сутки зафиксировали в США – почти 28 тыс., Бразилии – 23 тыс. и Индии 13,8 тыс. В Украине снова поставили антирекорд по количеству зараженных за сутки и пригрозили ужесточением карантина.

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В мире COVID-19 заразились более 8,5 млн

Антирейтинг стран по количеству зараженных

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 34 063 человека. Умерли 966 пациентов, выздоровели –15 447.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2,2 млн), Бразилия (более 983 тыс.) и Россия (свыше 561 тыс.).

Несколько городов в европейских странах, которые ранее смягчили ограничения из-за коронавируса, ввели локальный карантин. Причиной стали всплески новых случаев COVID-19.

В период с 18 мая по 18 июня в Украине на 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Украине

Статистика по коронавирусу в Украине

Главное за 19 июня:

00:45 – Сейчас украинских туристов готовы принимать как минимум 17 стран, однако некоторые из них – при определенных условиях.

Это Исландия, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Сербия, Болгария, Тунис, Египет, Албания, а также Норвегия, Финляндия, Дания, Германия, Польша, Чехия, Швейцария и Румыния.

00:30 – Начальник Львовского военного госпиталя умер от коронавируса.

00:01 – В Харькове закончились места для пациентов с коронавирусом, поэтому необходимо открывать новые больницы, иначе может произойти ситуация, похожая на ту, что была в Италии, заявил врач Харьковской областной клинической больницы.