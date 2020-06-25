Заразились более 170 тыс. за сутки: статистика по COVID-19 на 25 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на четверг, 25 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено более 172 тыс. новых инфицированных – на 10 тыс. больше, чем за день до этого.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 41 тыс., США – 38 тыс. и Индии – 16,8 тыс.

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Заразились более 9,5 млн человек

Антирейтинг стран по COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 39 014 человек. Умер 1051 пациент, выздоровели – 17 409.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,4 млн), Бразилия (больше 1,1 млн) и Россия (свыше 606 тыс.).

На следующей неделе количество зараженных COVID-19, скорее всего, достигнет отметки 10 миллионов человек.

Степанов заявил о неизбежности второй волны COVID-19 в областях Украины.

Антирейтинг по областям Украины

Карта Украины

Главное за 25 июня:

07:00 – В среду, 24 июня, Великобритания объявила о 154 новых смертельных случаях COVID-19 и только 653 случаях заражения, что является самым низким ежедневным приростом в течение более трех месяцев, поскольку вспышка продолжает угасать.

04:30 – Вторая волна коронавируса, которая ожидается осенью, будет осложнена другими острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом.

02:15 – Медики назвали новый побочный эффект коронавируса.

00:23 – На следующей неделе количество зараженных COVID-19, скорее всего, достигнет отметки в 10 миллионов человек.

00:02 – В парламенте Армении зафиксировали COVID-19 у троих депутатов – все они чувствуют себя нормально.