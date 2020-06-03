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3 июня • обновлено в 05:59
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Заражены 6,5 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 3 июня. Постоянно обновляется

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По состоянию на 3 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире почти достигло отметки в 6,5 миллионов. Только за последние сутки COVID-19 заболело более 115 тысяч человек.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США – более 1,8 млн, Бразилия –более 558 тысяч, и Россия – больше 423 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заражены 6,5 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 3 июня. Постоянно обновляется
Заражены 6,5 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 3 июня. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 24 340 человек. Умерли 727 пациентов, выздоровели 10 078.

  • В Черногории официально подтвердили конец эпидемии COVID-19. Она стала первой страной в Европе, победившей коронавирус.

  • Коронавирус в Бразилии унес жизни уже более 30 тысяч человек.

  • В ВОЗ рассказали о разработке 130 вакцин от заболевания по всему миру.

Заражены 6,5 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 3 июня. Постоянно обновляется
Заражены 6,5 млн по всему миру: статистика по коронавирусу на 3 июня. Постоянно обновляется

Главное за 3 июня:

05:42 – В Черногории официально подтвердили конец эпидемии COVID-19. Новых случаев заражения в стране не фиксировали последние 28 дней, сообщает "Радіо свобода".

02:38 – Микробиолог назвал новый способ замедлить распространение коронавируса.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

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