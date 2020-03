Зараженный коронавирусом рассказал об опасных симптомах заболевания

Заразившийся коронавирусом британец поспешил заверить, что новый китайский вирус совсем не похож на обычный грипп.

В своем Twitter он поделился подробностями того, как протекает COVID-19. Об этом сообщает StandardMedia.

Отмечается, что 39-летний мужчина, который к тому же страдает сахарным диабетом первого типа, заметил первые симптомы вируса 4 марта: у него болела голова, а также появились сильные боли в легких, затем ему стало трудно дышать. А после неожиданного обморока британцу пришлось обратиться в больницу.

По словам мужчины, медики решили, что у него грипп, выдали ему ингалятор и Тамифлю, после чего отправили домой.

"Они сказали, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и пришлось это сделать. Мне стало очень больно просто дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон", – признался он.

Уже после второго визита в больницу у него нашли коронавирус COVID-19. Британец утверждает, что в его случае болезнь совсем не похожа на грипп.

"Это не грипп. Грипп – это другое. Тут же чувствуешь себя по-другому", – подчеркнул он.

Мужчина еще раз указал на сильную боль в легких, которая напомнила ему неприятные ощущения от вдыхания холодного воздуха. И добавил, что при использовании ингалятора боль усиливается.

Пока болезнь протекает легко, он и его семья находятся на домашнем карантине. Мужчине приходится постоянно следить за уровнем насыщения крови кислородом. Ведь, в случае снижения этого показателя, может потребоваться госпитализация, кислородная терапия и даже интубация.

I have it. Don’t sleep on this thing people. I’m a very healthy type I diabetic. My body is fighting it very well but it’s kicking my ass. Don’t be a moron. Stay home! pic.twitter.com/X0Lb2FYE6z