Зараженные на Diamond Princess украинцы победили коронавирус: подробности

Двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и заразились там коронавирусом COVID-19, уже выздоровели.

При этом еще двое продолжают лечиться в больницах Японии. Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что состояние всех этих украинцев, которые были членами экипажа корабля, удовлетворительное.

Двое украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess, выздоровели

Выздоровевшие же прошли необходимый курс лечения и их выписали из медицинских учреждений. Сейчас они находятся в местных гостиницах.

Напомним, что по последним данным, в мире зафиксировано уже более 113 000 больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

В то же время с начала вспышки от заболевания COVID-19 в мире уже выздоровели 64 154 человека.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса. Причина – зафиксирован первый случай смертельной болезни в Черновцах.

В Украине также разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом.

При этом стало известно, что результаты повторного теста жителя Черновцов, который первым в Украине заразился коронавирусом, дали положительный результат.

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