Новый китайский коронавирус, помимо особо коварной пневмонии, заражение которой не дает универсальной клинической картины, зачастую проявляется еще и недомоганиями разной степени тяжести, включая почти незаметные и предвосхищающие летальный исход.

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При этом COVID-19 часто сравнивают с гриппом или простудой. Однако 51-летняя британка Луиза Кац, подхватившая вирус вместе с мужем во время отпуска в Италии, рассказала, что заболевание может проявляться совершенно по-другому, передает Express.

По словам женщины, которая работает преподавателем психологии в университете Дерби, когда она заболела, то даже в первое время не заметила никаких симптомов. В феврале супруги отправились на Венецианский карнавал, там они провели четыре дня. Позднее было объявлено, что Италия стала наиболее сильно пострадавшим от новой пандемии европейским регионом. Британцы покинули его и несколько дней после возвращения домой еще чувствовали себя хорошо.

Зараженная коронавирусом британка рассказала о страшных муках

"Симптомов не было в течение недели. У меня возникла боль в горле, но очень легкая, я даже не стала принимать лекарств. Но затем наше состояние резко ухудшилось. У меня начались боли, которые усиливались. Я ощущала их в руках и ногах. В какой-то момент они стали болеть очень сильно. Самыми тяжелыми были ощущения в икрах – эту боль я бы назвала мучительной, ужасной. Моя температура поднялась до 39 градусов по Цельсию и периодически усиливалась", – вспоминает о пережитом Луиза.

Она подчеркнула, что у ее мужа коронввирус проявился иначе. В частности, мужчина страдал от лихорадки и сильно потел. Также он жаловался на дискомфорт в горле, но при этом таких телесных болей, как жена, не испытывал.

Кац отметила, что заражение COVID-19, по ее ощущениям, вызывает гораздо более тяжелое состояние, чем известные респираторные инфекции.

"Это не похоже на простуду или грипп, когда вы начинаете приходить в норму спустя несколько дней. Коронавирус вызывает чувство, что возникшая болезнь уничтожает вас, и вы страдаете так, как никогда еще не страдали", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам вирусолога компании Novavax Грегори Гленна, который разрабатывает вакцину от COVID-19, коронавирус предполагает более серьезные профилактические меры, чем грипп, поскольку у людей пока еще нет иммунитета к этому заболеванию.

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