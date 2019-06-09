Запустят "самолет-пулю": стало известно о секретном испытании США. Всплыли фото

В США компания Otto Aviation подготовила к испытаниям самолет Celera 500L, который может стать прорывом на рынке гражданских авиаперевозок.
По данным The Drive, характеристики этой модели практически неизвестны, а разработка велась около 10 лет в полной секретности.
Celera 500L назвали "самолетом-пулей" из-за необычной формы фюзеляжа. Из известных данных, он управляется одним пилотом, может взлетать и садиться на любом аэродроме. Приблизительная скорость – 740-820 км в час на высоте до 20 километров.
Самолет Celera 500L
Socal Airshow Review / The Drive
Ему требуется галлон топлива на 50 километров полета. В случае успешных испытаний, этот самолет может стать практически незаменимым из-за минимальных расходов на эксплуатацию по сравнению с другими воздушными суднами.
The Drive
The Drive
Пилот заметил секретные самолеты
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Съемка сверху
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Celera 500L развивает скорость
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Celera 500L
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Celera 500L на полосе
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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в США испытали новейшую модификацию межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в ответ на мировые события и напряженность.
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