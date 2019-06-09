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Запустят "самолет-пулю": стало известно о секретном испытании США. Всплыли фото

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В США компания Otto Aviation подготовила к испытаниям самолет Celera 500L, который может стать прорывом на рынке гражданских авиаперевозок.

По данным The Drive, характеристики этой модели практически неизвестны, а разработка велась около 10 лет в полной секретности.

Celera 500L назвали "самолетом-пулей" из-за необычной формы фюзеляжа. Из известных данных, он управляется одним пилотом, может взлетать и садиться на любом аэродроме. Приблизительная скорость – 740-820 км в час на высоте до 20 километров.

Самолет Celera 500L

Самолет Celera 500L

Socal Airshow Review / The Drive

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Ему требуется галлон топлива на 50 километров полета. В случае успешных испытаний, этот самолет может стать практически незаменимым из-за минимальных расходов на эксплуатацию по сравнению с другими воздушными суднами.

Запустят "самолет-пулю": стало известно о секретном испытании США. Всплыли фото

The Drive

Запустят "самолет-пулю": стало известно о секретном испытании США. Всплыли фото

The Drive

Пилот заметил секретные самолеты

Пилот заметил секретные самолеты

Instagram@sc0ttness

Съемка сверху

Съемка сверху

Instagram@sc0ttness

Celera 500L развивает скорость

Celera 500L развивает скорость

Instagram@sc0ttness

Celera 500L

Celera 500L

Instagram@sc0ttness

Celera 500L на полосе

Celera 500L на полосе

Instagram@sc0ttness

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в США испытали новейшую модификацию межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в ответ на мировые события и напряженность.

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Место
США
Тег
самолет
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