"Запретят транзит!" В Госдуме испугались газового удара Украины

Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников призвал свою страну ускорить строительство газопровода "Северного потока-2". Он опасается, что Украина может запретить стране-агрессору осуществлять транзит голубого топлива в Европу.

Более того, скандальный политик заявил, что первым бить тревогу из-за это якобы должен Запад. Такую "страшилку" Калашников озвучил в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Калашников Скриншот видео

"Если вы запрещаете провоз пассажиров, авиасообщение, это тоже транзит, вы запрещаете провоз железнодорожных пассажиров! Вы берете взрываете электросообщение с Крымом, говоря о том, что он ваш! Это тоже транзит, только электроэнергии. На месте европейцев я бы сказал: "А завтра они запретят транзит газа! Что мы будем делать? Быстрее, русские, стройте "Северный поток-2"! Бегом!". Потому что украинцы запретили России все, что только можно!" — взорвался возмущениями одиозный российский депутат.

Транзит газа Comments.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Калашников проговорился о том, что для оккупации Крыма Россия привлекала ОМОН. Более того, он обвинил украинцев в избиении российских захватчиков.

Также он призвал Россию ускорить процесс "объединения", чтобы не дать Украине уничтожить мир. Калашников считает, что украинские и российский народы имеют генетическую общность.

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