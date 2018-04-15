Кремль нашел неожиданную замену Telegram

Мессенджер ICQ, более известный как аська, будут использовать в чатах администрации президента и конференц-коллах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале пропагандист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. По его словам, ICQ заменит чиновникам Telegram, заблокированный по решению суда Роскомнадзором.

"Когда я его в последний раз открывал, премьер-министр Дмитрий Медведев еще даже президентом не был", - пошутил Смирнов.

Как сообщал "Обозреватель", в интернете появилось много способов для обхода блокировки Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что компания будет использовать все возможные способы для обхода блокировки, которые не потребуют от пользователей каких-либо дополнительных действий. Он отметил, что без применения VPN-сервисов нет полной гарантии, что Telegram будет работать стабильно и без сбоев.