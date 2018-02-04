Запрет "бандеризма": премьер Польши выступил с оправданиями

Кабинет министров Польши обнародовал видеоролик на английском языке, посвященный истории страны в период Второй мировой войны и объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает Польское радио.

На видео выступает глава польского правительства Матеуш Моравецкий, а его обращение проиллюстрировано архивными материалами и снимками.

Он говорит, в частности, о том, что "Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп".

Премьер также отмечает, что Польша оказалась под немецкой и советской оккупацией, и почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Моравецкий подчеркивает, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам.

Напомним, что принятая обеими палатами польского парламента новелизация закона об ИНП вызвала широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.

Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов", в ночь на 1 февраля. Согласно нововведению, за отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал "Обозреватель", Президент Украины Петр Порошенко назвал закон необъективным и категорически неприемлемым. Позже, вОБСЕ потребовали отклонить его.