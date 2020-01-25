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25 января • обновлено в 11:48
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"Запрещен по закону!" В Польше разгорелся скандал из-за ОУН-УПА

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Украинского журналиста, историка Вахтанга Кипиани задержали на польской границе из-за наличия у него книги об ОУН-УПА.

Об этом он сам сообщили на своей странице в Facebook, отметив, что ему понадобилась помощь юриста.

"Сегодня (24 января) польская таможня на час задержала на границе из-за наличия в багаже этой книги. Цитата – "запрещен ввоз по закону Европейского Союза". Что, конечно, неправда. Спасибо юристу за помощь. Все хорошо. Едем с книгами в Вену", – говорится в сообщении.

В комментариях Кипиани добавил, что он добрался до Вены, Австрия. Также бывший глава Украинского института нацпамяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович отметил под постом, что "все больше западный сосед становится похожим на восточного".

Книги по ОУН-УПА

Книги по ОУН-УПА

Facebook Вахтанг Кипиани

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше начали поиски свидетелей и потерпевших от "геноцида", который якобы осуществили против поляков члены ОУН-УПА и другие соучастники в 1939-1945 годах.

Ранее бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко заявил, что поляки заставили украинца съесть красно-черный флаг ОУН-УПА, который увидели в его авто.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Вахтанг Кипиани Владимир Вятрович
Место
Польша
Теги
скандалы УПА
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