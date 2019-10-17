КРЕМЛЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ

Ну, вот...

Справедливость восторжествовала...

Мордорское Запоребье уверенно обошло Сомали и вышло на первое место среди террористических стран, специализирующихся на захвате заложников...

Тем более, что в Сомали заложников хватают с целью обогащения, а Кремль для решения важных государственных проблем.

Правда, мир на террористические проказы Кремля реагировал как-то вяло.

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Разве что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение об освобождении украинских моряков, которых кремлевские бандиты в форме захватили в плен в Керченском проливе.

Но у Украины с Мордорским Запоребьем шестой год война...

Зато с Израилем у Кремля как бы все кошерненько.

Точнее, было кошерненько.

Пока мордорские бандиты в форме не захватили в заложницы молодую гражданку Израиля Нааму Иссахар.

А бандит в мантии приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы. С отбыванием "наказания" в мордорской зоне.

Теперь внимательно следите за руками.

Наама летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве.

Т.е. чистой воды транзит, без захода на территорию РФ.

Но во время перегрузки багажа на израильский борт таможенная собака унюхала в рюкзаке Наамы наркотики.

Рюкзак досмотрели и обнаружили там 9,6 грамма гашиша.

Нааму арестовали при посадке в самолет на Тель-Авив.

И вменили ей не хранение наркотика для личного употребления (что она как бы не отрицала), а контрабанду наркотиков.

За что, после пребывания шести месяцев в московском СИЗО, ее приговорили к 7,5 годам.

Как можно было прицепить к этому делу контрабанду, когда Наама не пересекала государственную границу РФ, и не имела доступа к своему багажу, это вопрос к мордорским бандитам в мундирах и мантиях.

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Об объемах "контрабанды" мы вообще не говорим...

Поскольку 9,6 грамма - это плач от зависти всех колумбийских наркобаронов...

Но бандиты в мундирах и мантиях при желании могли бы предъявить и иные, не менее нелепые обвинения. Типа мавзолейной некрофилии или попытки ограбить Грановитую палату...

Просто все дело в том, что в Израиле четвертый год пребывает под арестом российский хакер Алексей Бурков.

Задержанный по просьбе США за киберпреступления и ожидающий экстрадиции за океан.

А Мордор очень не хочет, чтобы этого хакера начало допрашивать ФБР.

Так что Наама подвернулась кремлевским террористам под руку очень вовремя.

И теперь весь Израиль, знающие не понаслышке, что такое терроризм и захват заложников, стоит на ушах от непонимания и возмущения.

А израильские премьер и президент официально обратились к главному кремлевскому террористу с просьбой о помиловании Наамы.

И в ближайшее время станет понятно, как эта ситуация разрулится.

Т.е. фюрер просто помилует Нааму в ответ на просьбы израильских "коллег и партнеров"?

Или Израиль таки обменяет хакера.

Поскольку защита и спасение своих граждан для Израиля намного важнее, чем какое-то московское отребье.

Примеров тому несть числа..

Но то, что при любом раскладе Кремль продолжит свои террористические практики, сомнений не вызывает.

Хотя дело Наамы должно стать постоянным сигналом для тех, кто, решив сэкономит пару сотен долларов, рискнет лететь транзитом через мордорские аэропорты.

О чем уже начали предупреждать сограждан власти Израиля.

И, думается, что этот призыв будет услышан и в других странах.

Чтобы в итоге транзитная территория Мордора превратилась в чумной квартал.

А международные аэропорты покрылись пылью забвения и заросли крапивой и паутиной...

Но куда больше здесь информации для размышления об этом акте государственного терроризма для тех граждан Украины.

Которые не только продолжают ездить в Мордор на заработки, но и отправляются "отдыхать" в оккупированный Кремлем украинский Крым...

Если не хватает мозгов для того, чтобы понять, что это аморально, то, может быть, обычный страх остановит?...

Думай-те...

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