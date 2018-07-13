Если человек каждый божий день ездит на работу и с работы, лишь пару раз в год выбираясь в отпуск... Если большая часть его общения ограничена довольно узким кругом коллег по работе и рамками семьи… Если границы большей части его жизни очерчены вокруг профессиональных интересов и хобби… То такому человеку бывает порой трудно представить себе реалии того, что происходит за этими границами.

И тогда слова "сексуальный тренинг" вызывают в его воображении картину группового траха, а известие о том, что некая дама провела несколько ночей на яхте олигарха в компании с высокопоставленными чиновниками позволяет с ходу поставить даме диагноз "элитная проститутка".

Вы, кажется уже поняли, куда я клоню. Да-да, речь у нас пойдет об Анастасии Вашукевич, известной широкой публике под ником Настя-Рыбка.

Новости В России не живут русские

Вот вас не удивляет, как это все резко заглохло? Шумели-писали, а потом бац — и как отрезало. Как не было ничего! Ну разве что неделю назад три СМИ, я даже могу перечислить их по именам, вроде как слегка встрепенулись, и практически одновременно выдали три материала.

И потом — снова тишина. Тишина потому, что ничего нового, того, что не было бы известно широкой публике в этих материалах вроде и не было. Так что прошло незамеченным.

А зачем тогда писали? — спрашивается.

Нельзя было не написать. Некоторое время назад друзья наших узников, "секс-тренеров" Насти-Рыбки и Алекса Лесли, арестованных в Таиланде, утомившись от длительного молчания прессы, начали бомбардировать СМИ информацией о реальном положении дел. Вышли на митинги, там, где еще можно выходить, в Москве даже рискнули провести демонстрацию у посольства Таиланда.

Не замечать уже стало невозможно, и тогда прессе сверху было спущено разрешение тиснуть те самые три материала. Дескать — подавитесь. Те самые три материала, которые ничего нового не сказали. А вернее — просто соврали, исказили информацию.

Новости Запад додавит Россию

Почему я так уверен, что соврали? Потому что знаю, какая информация была передана в СМИ и что в итоге вышло в эфир. И могу почувствовать разницу.

Вот сейчас передо мной лежит стопка записей. Нет, не тех, что Настя-Рыбка грозилась передать в посольство США, те записи лежат в депозите у доверенных юристов. Но те, что у меня, они тоже интересные. И позволяющие сделать далеко идущие выводы. С вырезками из некоторых из них я вас сейчас познакомлю.

Итак, с чего начнем? Наверное, с самой маленькой лжи…

Интересно, кто первый запустил этот термин "сексуальные тренинги"? Главное ведь — что? Главное — это правильно сформулировать. Сказал "сексуальный тренинг", и сразу воображение широкой публике рисует занятия, на которых людей учат трахаться, изучают сексуальные техники, позы Камасутры, и конечно же происходит сам процесс "траха". Короче, что-то жутко заманчивое и жутко грешное, и безнравственное.

Увы, в реальности все эти занятия, (до того, как их так обозвала пресса) никогда не назывались "сексуальными тренингами" и никогда таковыми в действительности не являлись. Все очень невинно и целомудренно.

Новости Россия между двумя поражениями

Справедливости ради — сам идеолог движения Алекс Лесли и вправду не дурак прошвырнуться по бабам и набрать себе гарем, но в частной жизни — за рамками тренингов.

Сами же тренинги… а давайте послушаем одного из их организаторов… назовем его Виталием. Эти тренинги ведь не только в Таиланде проходили, они по всем теплым морям шли, в том числе и у нас на Кипре.

Итак, первая запись. Знакомьтесь, Виталий, организатор тренингов Алекса Лесли здесь, у нас, на Кипре. Заранее прошу прощения, я снимал это в экстремальных условиях, и потому мой голос постоянно прерывается. Но ведь нам то важно, не что я сказал, а что сказал Виталий, слушайте его, с его голосом все нормально.

Кому лень слушать, просто изложу сухой остаток (и это, кстати, правда, я перепроверял "показания" Виталия из других источников: персонал отелей, туроператор, бармены, фотографы).

То, что пресса назвала "сексуальными тренингами" — это психологические занятия по выстраиванию отношений между полами. Снятие психологических блоков и тормозов, устранение предубежденности, умение заинтересовать и поддерживать этот интерес, …Ученики, в зависимости от степени продвинутости обучения, получают задания, в выполнении которых должны отчитаться. Задания достаточно невинны. Например, познакомиться на улице за определенный отрезок времени с как можно большим числом персон противоположного пола. Собрать не менее десяти телефонов у лиц противоположного пола за фиксированный отрезок времени. Умудриться сговорить на ужин незнакомого человека при первой же встрече.Секс имеется в виду, как результат тренинга, но в программу занятий не входит. Тебя обучают искусству соблазнения, а уж что будет после того, как ты обучишься — это твое личное дело. Хотя отчитаться потом перед тренерами и однокашниками одержанными победами — это в норме вещей.От многочисленных курсов "пикапа", тренинги Алекса Лесли отличаются основательным подходом, серьезной теоретической и научной базой. Алекс автор многих книг и научных работ. Его последователи очень хорошо организованы, движение существует более десяти лет и насчитывает десятки тысяч последователей в разных странах.

Далее, есть несколько моментов, о которых Виталий не упоминает, но в последующих записях (которые я планирую предъявить широкой публике) эта информация есть.

Очень важная, ключевая деталь. Ученики курсов, выполняя учебное задание, в обязательном порядке ведут скрытую видеосъемку (на худой конец — аудио, если видео сделать невозможно). Независимо от того, разрешено ли это локальными законами и не ставя об этом в известность окружающих. На этой почве периодически возникают скандалы. Наиболее нашумевший связан с одним из курсантов Алекса Лесли, Черменом Дзотовым, который после прохождения курсов поставил себе мега-задачу — соблазнить Анастасию Волочкову и достиг успеха. И в качестве доказательство успеха — опубликовал записи.

Настя-Рыбка вовсе не ученица этих курсов, как писала пресса, а один из тренеров, проводящих обучение. Как вы понимаете, тренер должен показывать своим ученикам пример и доказывать, что он реально владеет теми навыками, что преподает.

Настя решила эту задачу самым очевидным и простым способом, занявшись соблазнением таких VIP-персон, с которыми не то, что познакомиться, к которым-то и на 500 метров запросто не подойдешь. И господином Дерипаской этот круг ее жертв отнюдь не исчерпывается.

Какой из двух сценариев более правильный, тот, что представлен прессой (VIP-проститутка на яхте олигарха) или тот, что представлен сообществом Алекса Лесли (профессиональная охотница, собирающая коллекцию соблазненных жертв), решайте сами. Я вам ни одну точку зрения навязывать не буду.

Я зафиксирую ваше внимание на другом. А именно на том, что Анастасия, в точном соответствии с идеологией своего движения производила детальную аудио (а иногда и видео) запись всего, что происходило вокруг, включая приватные разговоры серьезных пацанов, который те вели, не обращая внимания на присутствующую рядом "куклу для секса".

И наговорили такого, на фоне чего обещанные Настей разоблачения по Рашагейту выглядят сущими пустяками! Хотя, конечно, и Рашагейта там тоже хватает.

Предвижу вопросы: "А откуда у тебя такая уверенность? Ты что это сам слышал? Существуют ли вообще эти мифические записи?"

Отвечу обтекаемо, лично мне были представлены более чем убедительные свидетельства их существования. Более того, некоторыми из этих свидетельств я постараюсь поделиться с вами в последующих публикациях.

Во всяком случае, если взглянуть на ситуацию через призму только что сказанного, то становятся очевидными многие странности вокруг того, что происходит сейчас в Таиланде.

Вот именно об этих странностях мы и поговорим в следующей публикации. А заодно и попробуем угадать, о чем таком намерены поговорить Трамп и Путин с глазу на глаз, без свидетелей, 16 июля этого года. И чем была вызвана такая экстренность решения об этой встрече. И почему господин Трамп так резко форсировал обострение отношений в Европейскими партнерами и НАТО.

Хотите, верьте, хотите нет, но сдается мне, что ответ на этот и другие вопросы кроются где-то в недрах записей Насти-Рыбки.

Не переключайтесь. Продолжение следует.